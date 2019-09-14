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هازارد جاهز للمشاركة لأول مرة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

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أكد عودة لاعبه الجديد إيدن هازارد للملاعب ومشاركته في مباراة ليفانتي يوم السبت مع استئناف الليغا عقب فترة التوقف الدولية التي استمرت اسبوعين.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن فترة التوقف الدولية سمحت لبعض اللاعبين للتعافي من الإصابة وعلى رأسهم هازارد ولوكا يوفيتش ورودريغو.

ويمكن للاعب البلجيكي وزميله البرازيلي أن يظهرا لأول مرة في مباراة رسمية مع النادي الملكي بعد إصابتهما قبل انطلاق الموسم لكن من المرجح أن يضع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رودريغو على مقاعد البدلاء بينما سيدفع بهازارد بينما من الممكن أن يشارك رودريغو في الفريق الثاني (كاستيا) مع راؤول جونزاليس المدير الفني للفريق الثاني.

وكان الصربي يوفيتش يعاني من إصابة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف ومع ذلك ، فقد تدرب بشكل جيد مع زملائه ولديه فرصة للمشاركة أساسيا إلى جوار كريم بنزيما لأول مرة.

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