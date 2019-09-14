معتصم خالد يكشف كواليس خسارة نيجيريا المذّلة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أقرّ المدرب العام لمنتخب السودان الأولمبي معتصم خالد بأنّ خروجهم من تصفيات أمم أفريقيا تحت”23″ عامًا يتحمّل مسؤوليته الجميع، لافتًا إلى أنّ الترتيبات الإدارية لم تكن وفق الشكل المطلوب.
وقال معتصم خالد في تصريحٍ إنّ المنتخب سافر إلى نيجيريا على ثلاث دفعات، وأنّ اللاعبين انتظروا ساعات طويلة في مطار أديس أبابا، ما تسبّب ذلك في الإرهاق.
و”الثلاثاء”، تلقى المنتخب الأولمبي السوداني هزيمة ساحقة أمام نظيره النيجيري بلغت خمسة أهداف دون مقابل ضمن إياب الدور الأخير من تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما.
وأوضح معتصم أنّ فريقه واجه نيجيريا بأدائه لتدريبِ واحد فقط بعد نهاية مباراة الذهاب في الخرطوم.
وأضاف” هناك أخطاء إدارية عديدة شابت مواجهة نيجيريا ، وأعتقد أنّنا في الجهاز الفني لم نقع في أخطاء تكتيكية
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