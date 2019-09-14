أزمة مواصلات حادة تضرب العاصمة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضربت أزمة مواصلات حادة ولاية الخرطوم أمس، وأكد مواطنون وقفوهم منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف النهار من دون أن يحصلوا على وسائل نقل تقلهم، وأدت ساعات الانتظار إلى إصابة إحدى الفتيات بالإغماء في محطة سراج بالمهندسين، واستغل بعض المواطنين سيارات نقل البضائع، وقطع آخرون مسافات طويلة راجلين من جسر أمدرمان “الفتيحاب” حتى الخرطوم.

وانعدمت حتى سيارات الأجرة الخاصة، وشهدت شوارع العاصمة اختناقاً مرورياً حاداً معظم ساعات النهار، وربط مواطنون الأزمة بشح الوقود منذ أيام، يذكر أن ولاية الخرطوم تعاني أزمة في المواصلات العامة، بسبب الفوضى التي ضربت قطاع المواصلات مع عدم وجود جهة تنظمه.