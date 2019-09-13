مصرع 5 وإخلاء 3500 آخرين نتيجة عاصفة ضربت إسبانيا

أعلنت وزارة الداخلیة الإسبانیة إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فیما أصیب عدد كبیر بجروح متفاوتة في عاصفة تاریخیة ضربت شرقي إسبانیا متسببة في أضرار مادیة جسیمة.
وقالت الوزارة في بیان الیوم الجمعة، أن تم إرسال 4000 عنصر في الجیش وقوات الأمن الاسبانیة للمساعدة في أعمال مكافحة آثار الأمطار الغزیرة وإخلاء 3500 شخص من المناطق المتضررة حرصا على حیاتھم.
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