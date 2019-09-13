اليونسكو: سُدس أطفال العالم محرمون من حقهم في التعليم

نشر معهد اليونسكو للإحصاء، اليوم، بيانات جديدة بشأن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم، حيث أوضح أن التقدم في مجال التعليم على مدى أكثر من عقد، «ضئيل إن لم يكن معدوما».

وبحسب البيان، فقد شهد العالم في عام 2018 حرمان زهاء 258 مليون طفل ومراهق وشاب من حقهم في الذهاب إلى المدرسة، أي ما يعادل سُدس عدد الأطفال في سن المدرسة على مستوى العالم (من 6 إلى 17 عامًا).

وما يثير قلقا أكبر هو أنّ «التخاذل عن اتخاذ تدابير عاجلة في هذا الصدد قد يحرم نحو 12 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي من أن تطأ أقدامهم المدرسة»، بحسب المنظمة الأممية التي تعنى بالثقافة والتعليم.

«تنذر هذه النسب والأرقام بالصعوبات التي تعترض سبيل الجهود الرامية إلى توفير تعليم شامل للجميع، الأمر الذي يعدّ أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعها المجتمع الدولي لعام 2030»، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء.

وتأتي هذه البيانات الجديدة عن معهد اليونسكو للإحصاء – الهيئة المسؤولة عن رصد الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة - قبل أسبوع من انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة. وتوضح هذه البيانات الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل توفير تعليم جيّد للجميع. ولا تزال الفرصة سانحة أمام العالم لبلوغ هذا الهدف شريطة أن يجدّد جهوده ويجمع المزيد من البيانات الكاملة والموثوقة كي يتمكن من رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بتوفير التعليم الجيّد والحرص على إتمامه.

وتؤكد بيانات اليونسكو الجديدة المتعلقة بالأطفال غير الملتحقين بالمدارس، التوقعات التي كانت قد كشفت عنها اليونسكو مؤخرًا والتي توضح أنه «في ظل الوضع الراهن، سيبقى واحد من بين كل ستة أطفال خارج المدارس الابتدائية والثانوية في عام 2030»، وأن «ستة شباب فقط من بين كل عشرة سيتمكنون من إتمام تعليمهم الثانوي».

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وتبرز البيانات الصادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء أيضا الفجوة القائمة بين أغنى بلدان العالم وأفقرها. فوفقا لما جاء فيها، هناك «19٪ من الأطفال في سن التعليم الابتدائي (حوالي 6 إلى 11 عامًا) غير ملتحقين بالمدارس في البلدان منخفضة الدخل، وذلك مقارنة بنسبة 2٪ فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع»، ناهيك عن أنّ الفجوة تزداد اتساعا بالنسبة للأطفال الأكبر سنا والشباب. وهناك نحو 61 ٪ من مجموع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما في البلدان المنخفضة الدخل غير ملتحقين بالمدارس، مقارنة بـ 8 ٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وتشير المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إلى أنّ «أكبر العوائق والصعوبات لا تزال تواجه الفتيات».

وبحسب توقعات اليونسكو، فإن «9 ملايين فتاة في سن التعليم الابتدائي لن يذهبن إلى المدرسة أو تطأ أقدامهنّ القاعات الدراسية، وذلك مقارنة بنحو 3 ملايين فتى. وتعيش أربعة ملايين فتاة منهنّ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذي يمثل مدعاة أكبر للقلق».

وفي هذا السياق، قالت أزولاي «من الحريّ بنا في ظل هذه الظروف أن نركز على تعليم الفتيات والنساء كأولوية مطلقة».

وتقول مديرة معهد اليونسكو للإحصاء، سيلفيا مونتويا: «لا يزال أمامنا 11 عامًا كي نفي بوعدنا ونضمن حق كل طفل وطفلة بالتعلّم والذهاب إلى المدرسة. لكنّ البيانات الجديدة لا تظهر أي تقدّم، بل لا يزال هناك تقصير في توفير التعليم الجيّد للأطفال». لكن أضافت قائلة إنّه «يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تكثيف جهودنا وتعزيز التمويل المخصص لهذه الغاية. إنّنا بحاجة أيضًا إلى التزام ملموس من قبل الحكومات كافة، بالإضافة إلى تعزيز التمويل».