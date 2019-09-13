المجلس السيادي يُناقش ملف السلام في اجتماع بحضور رئيس الوزراء

ناقش المجلس السيادي الانتقالي مساء اليوم “الجمعة” ببيت الضيافة بالخرطوم في اجتماع بكامل عضويته بحضور رئيس مجلس الوزراء،د.عبدالله حمدوك، تفاصيل زيارة وفده إلى جوبا ولقاء قادة الحركات المسلحة وما توصلوا إليه في ملف السلام.

واوضح الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق ركن محمد علي إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن المجلس استمع المجلس إلى تنوير حول زيارة وفده إلى جوبا ولقاءاته مع قادة الحركات المسلحة، وأشار إلى أن البند الثاني من الاجتماع ناقش الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس الإريتري للبلاد يوم غدً “السبت”.

وكان قد أكد رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، الخميس”، التزامه بعملية السلام بالبلاد كأولوية لحكومته، وإثني على مواقف الأطراف المتفاوضة على اتفاقية إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها الأربعاء، في مباحثات بين الطرفين بالعاصمة جوبا.

وأجرى حمدوك خلال زيارته لجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، مباحثات مع الرئيس، سلفاكير ميارديت، ونقل الطرفان تعهدهما بضرورة إيقاف الحرب والاتفاق على أن السلام بالدولتين هو الحل الأمثل لمعالجة الأزمات، وقال رئيس الوزراء، إنه يطمح إلى بناء علاقات استراتيجية راسخة ومتطورة، لا يحدها سقف مع جنوب السودان، وعقب لقاء سلفاكير دخل حمدوك في مشاورات مع الحركات المسلحة “الجبهة الثورية” و”الحركة الشعبية شمال جناح الحلو” كل على حدة، وتركزت المباحثات حول الجهود الرامية لتحقيق السلام في السودان.