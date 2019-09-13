وفد رفيع من الحرية والتغيير إلى باريس لمقابلة عبد الواحد محمد نور….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر بقوى الحرية والتغيير عن نية الكتل إبتعاث وفد رفيع من قيادته الى باريس للقاء زعيم حركة جيش تحرير السودان “عبد الواحد محمد نور”، لإثنائه عن موقفه الرافض للجلوس مع الحكومة.

وأكد المصدر بحسب (تانا4ميديا)، أن الوفد سيسلم نور رسالة تتضمن مدى أهمية مشاركته في مفاوضات السلام الجارية حالياً وسيدخل معه في حوار يخدم العملية السلمية.

وشدد على أنهم يسعون لتحقيق سلام شامل ومستدام حتى يتفرغ الجميع لعملية البناء والإعمار، منوهاً الى أن عملية السلام ستظل ناقصة ما لم تستوعب جميع الفصائل المسلحة.

وأعلن نور في وقت سابق عن رفضه دعوة رئيس جنوب السودان “سلفاكير ميارديت”، للالتقاء بوفد الحكومة، بشأن الترتيبات للمفاوضات مع الحركات المسلحة بجوبا. المادة السابقة الأصم: السيادي سيعيّن رئيس القضاء والنائب العام… المقالة القادمة وزير الإعلام بين مطرقة وسندان.. بقلم كمال الهِدي

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