وقفت هيئة علماء السودان بشمال كردفان خلال اجتماعها برئاسة الدكتور يوسف ابراهيم ابوسيل على اخر الترتيبات والاستعدادات الجارية لانطلاقة المتلقى الدعوي بالولاية والذي سيشرفه الامين العام للهيئة بالسودان

وقدم رؤساء اللجان تصورات العمل والتي اختصت باعداد اوراق العمل وتوصل الاجتماع الي رؤى كلية لقيام وتنفيذ المتلقى في الموعد والتنسيق مع الواجهات الدعوية على مستوى المركز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة علماء السودان تكمل الترتيبات والاستعدادات لانطلاقةالملتقى الدعوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.