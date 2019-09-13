التاريخ: 13-سبتمبر-2019
4 مشاهدة
أعلن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، غياب قلب دفاعه الفرنسي إيمريك لابورت عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليمنى.
وقال المدرب الكاتالوني إن أحد أغلى المدافعين في العالم سيبتعد لفترة “ستكون طويلة. خمسة أشهر أو ستة”، وذلك خلال مؤتمر صحافي الجمعة عشية انطلاق مباريات الدوري الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.
وأصيب لابورت في المباراة ضد برايتون (4-صفر) في 31 آب/أغسطس الماضي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز، وخضع مطلع أيلول/سبتمبر الحالي لعملية جراحية ناجحة، بحسب ما أعلن فريقه.
وسيترك لابورت الذي فرض نفسه أساسيا منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي آتيا من أتلتيك بلباو الإسباني في كانون الثاني/يناير 2018، فراغا في الخط الخلفي لا سيما وأن سيتي لم يتعاقد خلال هذا الصيف مع لاعب لسد الثغرة التي تركها رحيل القائد المؤثر البلجيكي فانسان كومباني، العائد لتدريب فريقه السابق أندرلخت والدفاع عن ألوانه كلاعب.
ويتوقع أن يعمد غوارديولا إلى الدفع بالبرازيلي فرناندينيو في مركز قلب الدفاع إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي أو الإنكليزي جون ستونز.
وأتت إصابة لابورت (25 عاما) غداة استدعائه من قبل المدرب ديدييه ديشان إلى صفوف المنتخب الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2017. لكن الإصابة حالت دون التحاقه بـ “الديوك” في مباراتيهم هذا الشهر ضد ألبانيا وأندورا ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “سيتي” يفقد خدمات لابورت لنحو ستة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.