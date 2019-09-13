الشرطة السودانية توضح خلفية صورة وزير الداخلية المتداولة مع “الكاردينال”

ذكرت الشرطة في توضيح صحفي أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا للسيد وزير الداخلية مع السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال تم تناولها في غير سياقها وتعميما للفائدة وتوضيحا للحقائق نوضح الآتي.
تعيين الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله وزيرا للداخلية وجد ارتياحا وسط قوة الشرطة في الخدمة والمتقاعدين وقد تداعت العديد من فئات وشرائح المجتمع لتهنئته بثقة قيادة الدولة وكانت زيارة السيد اشرف الكاردينال في هذا السياق باعتباره من اسرة شرطية ووالده ضابط شرطة برتبه رفيعة وقد زامل السيد وزير الداخلية خلال سنوات خدمته بالشرطة وتم أخذ الصور التذكارية للسيد الوزير مع عدد من المهنئين أفرادا وجماعات بصالون وزارة الداخلية بحسب “سونا” .
كما أكد اللواء شرطة حقوقي د.حسن حامد أحمد عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن السيد وزير الداخلية لم يدلي بتصريحات صحفية لأي مؤسسة إعلامية أو أفراد منذ توليه أعباء الوزارة.
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع صورة لرئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال مع وزير الداخلية، ونسجت من الصورة عدة روايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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