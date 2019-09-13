المستقلون الوطنيون الاحرار:بعد التحول الذي حدث لن يكون حمل السلاح وسيلة لتحقيق المكاسب السياسية 

اشاد الاستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الاحرار بجهود رئيس دولة جنوب السودان الفريق اول سلفا كير مياردت في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيبن لاجل الوصول الي سلام عادل وشامل في السودان وطي صفحة الحرب بالبلاد .

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وقال الطويل في تصريح لسونا ان المرونة التي اظهرها وفد مجلس السيادة بقيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو في الحوار والتفاوض أسهمت في التوصل لاتفاق اعلان المبادئ وان زيارة رئيس الوزراء لجوبا تعكس اهتمام الحكومة المدنية الانتقالية بقضية السلام ووضعه كأولوية قصوى من أولويات الحكومة مشيرا الى ان الزيارة تمثل وفاء لما التزم به رئيس الوزراء بان اول زيارة خارجية له ستكون لدولة جنوب السودان لما يربط البلدين من علاقات استراتيجية وروابط أزلية وتاريخية .

و اشاررئيس تيار المستقلين الوطنيين الاحرار انه بعد التحول الذي حدث مؤخرا بالبلاد لن يكون حمل السلاح وسيلة لتحقيق المكاسب السياسية بل صناديق الاقتراع هي التي ستكون الخيار الوحيد للوصول لحكم السودان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)