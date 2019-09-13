جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ترحب بالحكومة الجديدة وتحذر من المساس بالدين

أعلن الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان عن ترحيبه بالحكومة الجديدة التي جاءت نتيجة للتوافق أيا كان رأينا و رأي الناس حولها، وأوضح الشيخ إسماعيل في خطبة الجمعة يوم 13 سبتمبر 2019 من مسجد المركز العام بالسجانة بأن جماعة أنصار السنة المحمدية ظلت تدعو لهذا التوافق منذ وقت مبكر، ونبّه إلى ضرورة التزام الحكومة ببرنامجها المحدد والاهتمام بقضايا معاش الناس وحل مشكلاتهم والإعداد للانتخابات، ووعد في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام بالسجانة بالوقوف مع الحكومة في خدمة السودان طالما التفتت إلى مهامها .

Advertisements

هذا وأكد الدكتور إسماعيل على – حسب سونا – أن جماعة أنصار السنة تدعو للاعتدال والمنهج الوسط والتعاون مع الجميع.

وقال إننا شركاء في هذا البلد نريد الخير له ولإنسانه، وشدّد على أن معارضة الدين هي أول أسباب الفشل؛ إذ هي محاربة لله تعالى ؛ رب البشر الذي بيده الأمر كله. ورحب بقرار إعادة فتح المدارس ويراه قرارا صائبا يراعي مصلحة الطلاب وأسرهم و البلاد .

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود الجميع ؛ الحكومة والمجتمع ؛ لإنجاح العام الدراسي ؛ مطالبا بفتح الجامعات و معلنا عن تعاون الجماعة بإذن الله في مرحلة البناء للمدارس و المساجد و المراكز الصحية و الآبار، و كافة المرافق المتضررة بالسيول و الفيضانات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)