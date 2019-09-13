انتخاب سعد العمدة نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للهجن

انتخب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للهجن في دورته ٢٠١٩م ــ ٢٠٢٤م الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود رئيساً للاتحاد . واختار المكتب التنفيذي بالانتخاب كل من الأمير فهد بن جلوي وسعد عثمان محمد أحمد (سعد العمدة) من السودان وعبد الله مبارك المهيري (الامارات) وأوليفي (فرنسا) نواباً لرئيس الاتحاد . وبحسب متابعات (الإنتباهة) أن عملية الانتخاب تمت بالإجماع في حضور ومشاركة ٤٢ دولة.

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