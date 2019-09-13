الجيش الليبي يعلن استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسير

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة استهداف قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية في منطقة الجفرة والهلال النفطي.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، عميد خالد المحجوب، إن سلاح الجو استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسّير، على رأسها الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وأكد العميد خالد المحجوب، وفقاً لـ "سبوتنيك" أنه تم تدمير ثكنات الطائرات التركية المسيّرة، وأن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة في صفوف قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وفق مصادر إعلام ليبية.

هذا وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. خلفت المعارك في ليبيا مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.