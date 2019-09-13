وفاة 5 وإصابة 67 مواطناً بالكوليرا في النيل الأزرق

أعلنت وزارة الصحة بولاية النيل الأزرق، عن ارتفاع حالات الوفاة بمرض الكوليرا إلى 5 حالات، وإصابة 67 مواطناً منها 18 إصابة بغرف العزل ما زالت تتلقى العلاج، بينما شكت الوزارة من نقص الأجهزة والمعدات وانعدامها في بعض التخصصات.

وتفقد وزير الصحة الاتحادية، أكرم علي التوم، غرفة العزل بمستشفى الروصيرص بصحبة ممثل الصحة العالمية بالسودان، موجهاً بمعالجة أوجه القصور ومناقشة المطالب المرفوعة مع حكومة الولاية واللجنة العليا لطوارئ الخريف بمجلس الوزراء واللجنة الفنية برئاسة الوزارة.

وقال الوزير إنهم جاءوا لخدمة الشعب ولن يكونوا بمعزل عنه في العهد الجديد، سواء المدنيين أو العسكريين مع الشفافية في الطرح وإن الحكومة حكومة الشعب .

وأشار وزير الصحة إلى الجهود المبذولة من قبل المتطوعين ولجان المقاومة وكل قطاعات المجتمع في التبليغ عن الحالات ونقلها، موجهاً بالمشاركة داخل غرف الطوارئ وصولاً للحلول مع الجميع وأن يكونوا جزءاً من اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها.

وأكد أن الجهود المبذولة من العاملين بمراكز العزل بكل الولاية وعمال الرش والكلورة ومتابعي الحالات، تسهم في القضاء على الكوليرا قبل نهاية الخريف، مشدداً على اليقظة العالية من كافة القطاعات، مناشداً المواطنين بغسل الأيدي بالماء والصابون والوصول لأقرب مركز صحي في حال الشعور بأي أعراض.