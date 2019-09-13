إصدارات آبل الجديدة تثير السخرية.. ولهذا السبب اتُهمت بالسرقة

تعرضت شركة آبل الأمريكية لموجة شديدة من السخرية اللاذعة بعد الشعار الذي أطلقته هذا العام وهو آبل تبتكر، مدعين أنها وفرت العديد من المميزات الجديد في هواتف آيفون.

ووجهت الاتهامات للشركة بسرقة العديد من المميزات التي كانت موجودة في “آندرويد” منذ عامين على الاقل، حيث ظهرت الكاميرا الثلاثية الخلفية في العديد من الهواتف من آندرويد مثل هواتف “بي 20 برو” من هواوي، وفي هاتف في 40 ثن كيو” من إل جي.

وادعت الشركة ابتكارها “الرؤية الليلية”، وهي التقنية نفسها التي تستخدمها العديد من الهواتف مثل “بيكسيل” من “غوغل” والتي يقول البعض إنها توفر تصويرًا ليليًا أفضل من آيفون حتى الآن.

وأشار العديد من المستخدمين إلى أن هواتف آندرويد تمتلك مساحة تخزين أكبر من أجهزة آيفون الجديدة، وجميعها يمتلك الشاشات المقاومة للماء، والشاشات من طراز “أوليد” المعروفة.

الجدير بالذكر أنه آبل أطلقت موتمرها السنوي في يوم الثلاثاء الماضي، على مسرح ستيف جوبز في “كوبرتينو”، وأطلقت فيه العديد من منتجاتها ومن ضمنها 3 إصدارات من هاتف “آيفون”.

وكانت الشركة الأمريكية قد ازاحت الستار عن 3 هواتف أيفون بمواصفات ومزايا جديدة للتفوق على المنافسين، جنبا إلى جنب نسخة جديدة من ساعتها الذكية Apple watch، والجيل السابع من جهاز الأيباد، بالإضافة إلى الكشف عن خدمة الألعاب Apple Arcade والإعلان عنموعد إطلاق خدمة البث Apple Tv+، وفيما يلى نستعرض أبرز مواصفات أجهزة أبل الجديدة.

دعمت الشركة هاتفها الجديد iphone 11 بتصميم مميز وأنيق وزجاج يعد الأقوى فى العالم، لحماية الهاتف والكاميرا.