إصدارات آبل الجديدة تثير السخرية.. ولهذا السبب اتُهمت بالسرقة

ووجهت الاتهامات للشركة بسرقة العديد من المميزات التي كانت موجودة في “آندرويد” منذ عامين على الاقل، حيث ظهرت الكاميرا الثلاثية الخلفية في العديد من الهواتف من آندرويد مثل هواتف “بي 20 برو” من هواوي، وفي هاتف في 40 ثن كيو” من إل جي.
وادعت الشركة ابتكارها “الرؤية الليلية”، وهي التقنية نفسها التي تستخدمها العديد من الهواتف مثل “بيكسيل” من “غوغل” والتي يقول البعض إنها توفر تصويرًا ليليًا أفضل من آيفون حتى الآن.
وأشار العديد من المستخدمين إلى أن هواتف آندرويد تمتلك مساحة تخزين أكبر من أجهزة آيفون الجديدة، وجميعها يمتلك الشاشات المقاومة للماء، والشاشات من طراز “أوليد” المعروفة.
الجدير بالذكر أنه آبل أطلقت موتمرها السنوي في يوم الثلاثاء الماضي، على مسرح ستيف جوبز في “كوبرتينو”، وأطلقت فيه العديد من منتجاتها ومن ضمنها 3 إصدارات من هاتف “آيفون”.
وكانت الشركة الأمريكية قد ازاحت الستار عن 3 هواتف أيفون بمواصفات ومزايا جديدة للتفوق على المنافسين، جنبا إلى جنب نسخة جديدة من ساعتها الذكية Apple watch، والجيل السابع من جهاز الأيباد، بالإضافة إلى الكشف عن خدمة الألعاب Apple Arcade والإعلان عنموعد إطلاق خدمة البث Apple Tv+، وفيما يلى نستعرض أبرز مواصفات أجهزة أبل الجديدة.
دعمت الشركة هاتفها الجديد iphone 11 بتصميم مميز وأنيق وزجاج يعد الأقوى فى العالم، لحماية الهاتف والكاميرا.
ويتميز iphone 11 بشاشة ريتنا قياس 6،1 بوصة توفر دقة عرض غير مسبوقة، مع مكبرات صوت قوية، جنبا إلى جنب كاميرتين خلفيتين لالتقاط صور احترافية، الأولى بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة 1.8 والثانية بدقة 24 ميجابكسل وفتحة 2.4 تدعم التقريب البصرى Zoom.
أما الكاميرا الأمامية بهاتف iphone 11 فتأتى بدقة 12 ميجابكسل، جنبا إلى جنب دعم الوضعية الأفقية، والقدرة على تسجيل الفيديو بجودة 4K وسرعة 60 إطار فى الثانية وكذلك التصوير البطيء.
ودعم iphone 11 بمعالج A13، كما يمتلك الهاتف معالج رسوميات قوى، وبطارية أقوى من أيفون XR، كذلك فإن الهاتف الجديد سيمتلك بصمة وجه تعمل بشكل أسرع بكثير، وسيكون الهاتف متاحا بسعر 699 دولارا.
ويأتىiphone 11 الجديد بـ6 ألوان جديدة هى البنفسجى والأصفر والأبيض والأسود والأحمر والأخضر.
مواصفات Iphone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max يأتى Iphone 11 Pro بحجمين للشاشة OLED، الأولى بقياس 6.5 بوصة والتى يطلق عليها اسم iPhone 11 Pro Max والأخرى الأصغر حجما iPhone 11 Pro.
يعمل Iphone 11 Pro برقاقة A13 عالية الجودة، جنبا إلى جنب بطارية يمكنها العمل لمدة أربع ساعات أكثر من بطارية هاتف iPhone XS، بينما iPhone 11 Pro Max فيتميز لبطارية تدوم لخمس ساعات.
أما بالنسبة للكاميرا، فيملك هاتفا iphone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية متنوعة العدسات، كلا منها بدقة 12 ميجا بكسل، قادرة على التقاط الصور أو تسجيل الفيديو فى جميع الأوضاع، سواء فى الضوء الخافت والرؤية الليلة والمناطق المفتوحة.
ودعم iphone 11 Pro iPhone 11 Pro Max بالقدرة على التعديل المباشر على الفيديوهات، بالإضافة لأن ميزة Audio zoom.
ويأتى هذا الهاتف بميزة مقاومة للماء وحماية أكبر من الكسر، ويبدأ سعر iPhone 11 Pro من 999 دولارا، أما iPhone 11 Pro Max فسيأتى بسعر 1099 دولارا وسيتم طرحه فى السوق فى 20 سبتمبر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصدارات آبل الجديدة تثير السخرية.. ولهذا السبب اتُهمت بالسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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