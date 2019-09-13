لصاحبات القدم النحيفة والأصابع الطويلة.. إليك مجموعة أحذية أنيقة

من الأمور الصعبة على السيدات والفتيات، هي اختيار الحذاء الذي يتوافق مع شكل القدم، فلكل شخص شكل قدم مميزة عن غيره فهناك النحيفة وذات الأصابع الطويلة والتي تناسبها موديلات أحذية بعينها. لذلك أردت أن أساعدك في اختيار شكل الحذاء من أبرز صيحات خريف 2019 التي يمكن أن تمنح قدميك شكل رائع وجذاب خلال الإطلالة الخريفية إن كنت من صاحبات القدم النحيفة.

أحذية ماري جين

تعد من صيحات الأحذية الرائجة بشكل كبير خاصة في الأعوام الأخيرة. وهو موديل يتميز بسير في منتصف الحذاء والذي دائمًا ما كنا نرتديها أثناء الذهاب للمدرسة نظرًا لبساطة تصميمها، وهي ملائمة لذوات القدم الرفيعة وذات الأصابع الطويلة. ويمكن اختيارها باللون المفضل لك الذي يتوافق مع ملابسك الخريفية لمظهر أنيق.

الأحذية ذات المقدمة المربعة

أصبحت الأحذية ذات المقدمة المربعة موضة رائجة بشكل كبير فكانت خيار مدوني الموضة بأغلب الإطلالات. كما أنها تعتبر من الخيارات الرائعة لذوات أصابع القدم الطويلة والرفيعة. نظرًا لأنها تبرز القدم صغيرة ولكن اهتمي بعدم إبرز أصابع القدم من خلال ارتداء الأحذية المفتوحة من الأمام كي لا تبرز بشكل أكبر.

الأحذية ذات الكعب الصغير

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ظهرت موضة الأحذية ذات الكعب الصغير أو ما يطلق عليه الـ Kitten Heels منذ أكثر من عام وها هي تتصدر موضة خريف 2019. فدائمًا ما أشاهد موديلات الأحذية القصيرة تظهر مع الأشكال التي تتميز بمقدمة مدببة أو مربعة أومستديرة. وكل هذا هو ملائم لذوات القدم النحيفة. فلا تترددي من اختيار الأحذية القصيرة لإطلالة عصرية هذا الخريف.

الأحذية ذات المقدمة المدببة

تعتقد العديد من الفتيات أنه لا يمكن للمرأة صاحبة القدم النحيفة أو الأصابع الطويلة، ارتداء الأحذية ذات المقدمة المدببة لأنها سوف تمنح شكل القدم أكبر من حجمها.

ولكن هذا غير صحيح، فهي تتناسب بشكل كبير مع القدم الطويلة كما أنها لن تشعرك بأي ألم لأن قدمك نحيفة وليست عريضة. ولكن في حالة ارتداء الحذاء بمقاس أكبر يمكن أن تشعرين بأنها تزيد من شكل القدم.

الأحذية المزينة بنقوش