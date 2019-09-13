نجمة شابة تربح مبلغا صادما من إعلان ملابس داخلية!

نجحت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، في جني مبلغ طائل بعد إعلان خاص بملابس داخلية.

وبعد إطلاقها العلامة التجارية "سكيمس" منتجها الخاص من الملابس الداخلية الخاصة بالتنحيف، يوم 10 سبتمبر، ليتم بيع جميع القطع الموجودة، تمكنت كارداشيان، من جني مليوني دولار في غضون 5 دقائق من طرح الإعلان.

وتعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية لضغط كبير أدى لتوقفه عن العمل، الأمر الذي دفع القائمين على تسليم الطلبات بأسرع مايمكن للعملاء وتصنيع قطع جديدة من المنتج.