مي سليم تتألق بالأسود في أحدث إطلالة لها



ظهرت في الصورة وهى ترتدى فستانا باللون الأسود، كط من ناحية، ومكشوف من الكتف الاخر، وتركت شعرها منسدلة على كتفيها ، ووضعت لينسزز باللون البنى الفاتح، ميك أب هادئ يتناسب مع اطلالتها الرائعة، وحظيت الصورة على إعجاب متابعيها. ظهرت في الصورة وهى ترتدى فستانا باللون الأسود، كط من ناحية، ومكشوف من الكتف الاخر، وتركت شعرها منسدلة على كتفيها ، ووضعت لينسزز باللون البنى الفاتح، ميك أب هادئ يتناسب مع اطلالتها الرائعة، وحظيت الصورة على إعجاب متابعيها. مشاركة مي في حواديت الشانزلزيه

يشار إلى أن مى سليم تستعد حاليا لمسلسل حواديت الشانزلزيه، والمسلسل تدور أحداثه حول فترة الخميسنات، لإظهار جمال مصر فى تلك الحقبة، وينتمى للدراما المطولة 45حلقة، وهو بطولة إياد نصار،إدوارد، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، فريدة سيف النصر، تأليف ايمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل، إنتاج تامر مرسى، ومن المقرر طرحه الموسم الشتوى القادم.

نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع "الإنستجرام".



ومى تجسد فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" دور فتاة من طبقة فقيرة تعرض لأزمات كبيرة وتتوالى الأحداث.



مشاركة مي في محمد حسين

يشار إلى أن آخر أعمال مي سليم السينمائية هو فيلم "محمد حسين" الذى تم عرضه بالسنيمات عيد الفطر الماضى ، وهو بطولة محمد سعد، مي سليم، ويزو، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت وتأليف شريف عدلى وإخراج محمد على.



تدور أحداث محمد حسين فى إطار كوميدى حول سائق يدعى محمد حسين يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما.

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لمحات من حياتها الشخصية

يذكر أن مى قد بدأت حياتها الفنية بالظهور كموديل في الكليبات الغنائية، ومنها كليب أغنية "عيني" للفنان هشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت أول ألبوماتها الغنائية عام 2005 بألبوم "قلبي بيحلم"، والذي لاقي نجاحاً مقبولاً فاستكملت مشوارها الفني بإصدار عدد من الألبومات الأخرى، أبرزها "إحلوت الأيام"، و"لينا كلام بعدين".



من أعمالها الدرامية والسينمائية

كما شاركت فى العديد من الأفلام منها:"الديلر"،" عش البلبل" ، "المعدية" ،" زنقة ستات" ،" شكة دبوس"، "مش رايحين في داهية" ، "خير وبركة"،" قرمط بيتمرمط".