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افورقي يزور الخرطوم غدا السبت

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يصل  الرئيس  الإريتري، أسياس أفورقي، العاصمة الخرطوم، عدا السبت، في زيارة تمتد ليومين تلبية لدعوة قدمها له رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال زيارته الأخيرة إلى أسمرا.

ويجري الرئيس الإريتري حسب وكالة أنباء السودان الرسمية، الجمعة، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة، ويلتقي عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.

وتتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الاقليم.

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