بـ "راتب" 27 ألف دولار شهري.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان جدد

أعلنت مدينة إيطالية بحثها عن عدد من السكان الجدد، مقابل راتب شهري يقدر بنحو 700 يورو (770 دولارا) لمدة 3 سنوات، أي نحو 25 ألف يورو (27 ألف دولار) في الإجمالي.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذه المدينة تدعى موليز، وهي معروفة بقلة عدد سكانها، ونزوح عدد كبير من المواطنين منها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعلن دوناتو توما، حاكم موليز، عن هذه الفرصة مشيرا إلى أنه في المقابل، هناك شرط واحد لقبول الوافدين الجدد، وهو قيامهم بافتتاح مشاريع تجارية بالمدينة.

وأوضح توما قائلا لصحيفة "الجارديان": "نريد أن يستثمر الناس هنا. يمكنهم فتح أي مشروع: مخبز، متجر، مكتبة، مطعم، أي شيء. إنها وسيلة لبث الحياة في مدننا مع زيادة عدد السكان أيضاً"، مضيفاً: "أن المدينة لن تقوم بتوطين أكثر من 2000 شخص جديد".

ووفقاً للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، تعد موليز، التي يبلغ عدد سكانها 305 آلاف نسمة، من بين المناطق التي فقدت عدداً كبيرا من السكان في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الراحلين عنها 9000 نسمة منذ عام 2014.