سارة نقد الله : إستقلت لظروف صحية

الخرطوم : سعاد الخضر

أقرت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله بأنها تقدمت باستقالتها من منصبها بالحزب وبررت خطوتها تلك بظروف صحية ألمت بها ، وأعلنت في الوقت ذاته استجابتها لقرار رئيس الحزب بأن ترجيء استقالتها حتى انعقاد الهيئة المركزية لتتمكن من انتخاب بديل لها في الأمانة العامة للحزب وقالت نقد الله في بيان بحسب (الجريدة) :شعرت بمتاعب صحية لا تمكنني من مواصلة العطاء بنفس المستوى المعهود لذلك قدمت استقالتي لرئيس الحزب.

ولكن رئيس الحزب قـرر ان تكون الاستقالة امام الهيئة المركزية التي انتخبتني لأقدم تقريرا وافيا عن مهمتي وحتى تتمكن الهيئة المركزية من انتخاب من يخلفني بصورة ديمقراطية ومؤسسية.