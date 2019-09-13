العرب يطاردون حمدوك في جنوب السودان

تناولت الصحف العربية الصادرة يوم الجمعة خبر وصول رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الى دولة جنوب السودان فى اول تحرك خارجى له منذ توليه مهام مجلس الوزراء ولقائه برئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت .

وكتبت الصحف االتونسية (وصول رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك إلى جنوب السودان في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه، وتأكيده أن العلاقات من الدولة الناشئة حدودها السماء)، كما نشرت الصحف المغربية خبر الزيارة وقالت انها بغرض للتباحث حول تعزيز علاقات البلدين وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأبرزت الصحف اللبنانية (إعلان رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ورئيس جنوب السودان سلفا كير خلال لقائهما في جوبا أن الحرب لم تعد خيارًا لبلديهما) بينما أشارت الصحف المصرية إلى المباحثات التي أجراها رئيس جنوب السودان سلفا كير مع حمدوك، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والخلافات الحدودية.

واوردت قناة الجزيرة القطرية ان جيمس واني إيقا نائب رئيس جنوب السودان قال للصحفيين بمطار جوبا إن حمدوك “يعتبر الشخص الأمثل لقيادة شعب السودان في هذه المرحلة، فهو يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الأوضاع خلال المرحلة الجديدة”، مضيفا أنه “جاء ليدعم الاتفاق وإنهاء الحرب في السودان”.

شبكة سكاى نيوز العربية نشرت خبر وصول حمدوك إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية. وقالت ان الوفد المرافق له يضم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس ووزير التجارة والصناعة مدني عباس، إلى جانب وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم.

وتأتي زيارة رئيس وزراء السودان إلى جوبا بعد توقيع الحركات المسلحة اتفاقا إطاريا، امس الاول مع الحكومة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)