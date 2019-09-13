مركز غسيل الكلى بالمجلد غرب كردفان يباشر عمله مجانا

أعلن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية غرب كردفان د.النذير عبدالمنعم هاشم مباشرة مركز غسيل الكلى بمستشفى المجلد المرجعي لعمله يوم الجمعة بإجراء عملية غسيل لأحد مواطني محلية المجلد ، وقد تمت العملية بنجاح عبر فريق طبي مختص من وزارة الصحة الاتحادية .
وقال د.النذير في تصريح لـ (سونا) إن المركز سيستمر في عمله لاستقبال مرضى الكلى من داخل وخارج المحلية وسيوفر ذلك على المرضى الذين يتلقون الغسيل خارج الولاية عناء السفر ونفقات العلاج .
وأضاف أن وزارة الصحة وفرت كل السبل الكفيلة بضمان استمرار المركز في عمله بدءاً من المستلزمات الطبية الخاصة مرورا بالكوادر الطبية التي تقوم بتشغيله .
وقال إن الفريق الطبي الموجود بمستشفى المجلد الآن تم التعاقد معه لتشغيل المركز وتدريب كوادر من الولاية لمواصلة تشغيله
كما عبر عن بالغ شكره لوالي الولاية اللواء ركن عبدالله محمد عبدالله لدعمه السخي لمركز الكلى .
وأشار د.النذير إلى أن الوزارة ستفتتح مركز الكلى بالمجلد رسميا على يد حكومة الولاية خلال الأيام القادمة أثناء مواصلته لعمله، مناشدا كل مواطني الولاية بالمحليات الجنوبية وبقية المحليات الذين يزاولون غسيل الكلى خارج الولاية للتوجه لمركز المجلد مؤكدا أن تلقي العلاج يتم مجانا وتتكفل الوزارة بنفقاته
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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