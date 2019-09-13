نجوم الدراما المصرية هنيدي والسقا وصبحي يتجولون في حلة جقود السودانية

بحث الأستاذ موفق عبدالرحمن محمد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون الإعداد لإطلاق سلسلة حلقات حلة جقود الدرامية في نسختها الخامسة بمشاركة نجوم الدراما السودانية و بمشاركة عدد من نجوم الدراما المصرية في مقدمتهم الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا والفنان محمد صبحي وآخرون.

وتطرق موفق في حديثه – وفق سونا – لتجربة رعاية ودعم الإنتاج الفني التي قادها المجلس في الفترة ضمن مشروع تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية الذي ابتدره المجلس مطلع العام الجاري.

وأشار الى أن سلسلة حلة جقود تمضي في ذات اتجاه المشروع في تناول ومعالجة القضايا الاجتماعية والثقافية وتقديمها في قالب درامي مبدع يعمل على تعزيز القيم ومحاربة السالب من السلوك.

وأوضح موفق لدى لقائه اليوم بمكتبه الفريق الذي يقوم على الإشراف والإنتاج للسلسلة في النسخة الخامسة بقيادة الكاتب والناقد الأستاذ الأنور محمد صالح والأستاذ عبدالفتاح محمد علي (جقود) والأستاذ محمد النور مدير مجموعة نبض الكوميديا بمكتبة بالخرطوم أوضح أن أبواب المجلس مفتوحة لكل الدراميين لأجل مزيد من الإنتاج الهادف والمواكب لتطورات المرحله، معتبرا” أن الدراما الإذاعية والتلفزيونية وكذا عروض المسرح قادرة على معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية.

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من جانبه؛ قال الأستاذ الأنور محمد صالح إن المعالجة الدرامية في سلسلة حلة جقود اتسمت بالنضوج والعمق والاستمرارية، ووصلت بإصرار لنسختها الخامسة؛ لافتا إلى أن شخصية جقود تجسد شخصية المواطن السوداني الشهم ورجل المواقف الذي يلفت الأنظار و الانتباهز

وأشار لاكتمال الترتيب لمشاركة عدد من نجوم الدراما المصرية.

وفي ذات السياق؛ كشف الأمين العام لنبض الكوميديا الأستاذ عبدالفتاح احمد محمد على عزمهم تنظيم ورشة للتحضير برعاية المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون للإعلان عن الموسم الخامس للسلسلة، والذي يحمل عنوان مضامين قيم السلام والتنمية ونهضة البلاد.