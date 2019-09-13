تسليم قيادي في أنصار الشريعة متهم بالارهاب للأمن المصري

أفادت مصادر متطابقة، لـقناة “روسيا اليوم”، أن السودان سيرحل أحد القيادات الإرهابية المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل.

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وأكدت المصادر- حسب اخبار السودان- أن المقصود هو القيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين، الهارب إلى السودان قبل سنوات، بعد إدانته في قضية بمحافظة الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بـ15 عاما.

وفي حال ترحيل المذكور، سيكون ذلك بداية جديدة ومختلفة لتعاون أمني بين السودان ومصر بعد تعهدات من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمصر قبل أشهر بأنه لن يتبقى على أرض السودان مطلوب واحد للأمن المصري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)