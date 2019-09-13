"أبو الغيط" ينعي السفير صلاح الدين الجمالي ممثله الخاص بليبيا

نعى السيد أحمد أبو الغيط، بمزيد من الأسى والحزن، السفير صلاح الدين الجمالي، ممثله الخاص إلى ليبيا، والذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع من المرض في أحد مستشفيات العاصمة تونس.

وتقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسرة السفير الجمالي والدولة التونسية والمجتمع الدبلوماسي التونسي في هذا المصاب الجلل، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.