"أبو الغيط" ينعي السفير صلاح الدين الجمالي ممثله الخاص بليبيا

نعى السيد أحمد أبو الغيط، بمزيد من الأسى والحزن، السفير صلاح الدين الجمالي، ممثله الخاص إلى ليبيا، والذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع من المرض في أحد مستشفيات العاصمة تونس.
وتقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسرة السفير الجمالي والدولة التونسية والمجتمع الدبلوماسي التونسي في هذا المصاب الجلل، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كان الجمالي ملتزماً منذ تعيينه ممثلاً خاصاً للأمين العام إلى ليبيا بدعم الشعب الليبي والوقوف بجانبه والعمل بكل اخلاص لحلحلة الأزمة الليبية واخراج هذا البلد العزيز من حالة الصراع والانسداد السياسي التي يمر بها.
من هو صلاح الدين الجمالي
التحق بالوزارة سنة 1973 أين تقلد فيها العديد من المهام بالإدارة المركزية وفي الخارج ومن بينها: كاتب دولة للشؤون المغاربية والعربية والأفريقية، سفير تونس على التوالي بسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وليبيا وقنصل عام لتونس بجدة وباريس.
وقد تم تعيينه منذ أكتوبر 2016، بإجماع الدول العربية مبعوث الأمين العام للجامعة العربية الى ليبيا، المهمة التي مارسها الى أن وافته المنية.
وهو محرز على الدكتوراه من جامعة السربون بباريس في مادة الجغرافيا وله مؤلفات في الجغرافيا الاقتصادية والإنسانية، كما تولى المغفور له إهداء مكتبته الخاصة إلى المكتبة الوطنية التي تحتوي على أكثر من ألفي كتاب ونشرية.
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