الرئيس العراقي يهاتف أمير الكويت للاطمئنان على صحته

أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته.

وأعرب عن أمنياته لسمو الأمير بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم.

بدوره عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لسيادته على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرخاء والأمان. فحوصات طبية

كان الصباح قد غادر، المستشفى بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلن التلفزيون الكويتى، اليوم الجمعة.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أفادت، الأحد الماضي بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.

ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس.

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