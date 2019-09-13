الرئيس العراقي يهاتف أمير الكويت للاطمئنان على صحته

أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته.
فحوصات طبية
كان الصباح قد غادر، المستشفى بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلن التلفزيون الكويتى، اليوم الجمعة.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أفادت، الأحد الماضي بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.
ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.
وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطلع في وقت سابق إلى لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بمجرد تماثله للشفاء.
وجاء في بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي يأمل الشفاء العاجل لأمير الكويت، بعدما دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الطبية.
وأضاف أنه تم إبلاغ ترمب بتأجيل اللقاء الذي كان مقررًا مع الشيخ صباح الأحمد في 12 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض إلى موعد لاحق. معربًا عن تطلع الرئيس الأميركي إلى لقائه بمجرد تماثله للشفاء.
وأكد المتحدث أن أمير الكويت "قائد يحظى باحترام كبير، وقد ظل شريكًا هائلًا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة".
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