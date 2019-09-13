الخزانة الأمريكية: سنفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني

طالبت الخزانة الامريكية المجتمع الدولي، اليوم الجمعة بوقف شراء النفط الايراني من قبل سوريا.

وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الاٍرهاب مارشال بيللينغلسيا في مؤتمر صحفي اليوم، ان حزب الله وأنصاره يحصلون على التمويل من عمليات تبييض الأموال

واضاف بيللينغلسيا، أن حزب الله يحصل على الأموال من تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية، مشيرا الى ان حزب الله يتلقى أمواله ودعمه من إيران وتقلص في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات على طهران.