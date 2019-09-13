مقتل طفلة على يد شقيقها رمياً بالرصاص بمقاطعة طمبرا

لقيت طفلة تبلغ من العمر (6) سنوات مصرعها بعد أن اطلق شقيقها البالغ من العمر (14) عاماً ، النار عليها في منطقة ماكو بمقاطعة طمبرا يوم الثلاثاء .
و أكدت السلطات الحكومية في طمبرا وقوع الحادث ، وقال محافظ مقاطعة طمبرا ديريكي ساسا ، إن الحادث وقع عندما أخذ طفل بالغ من العمر (14) عاماً مسدساً وجده داخل الغرفة ، و بدأ يمزح مع شقيقته البالغة من العمر (6) أعوام بأنه سيطلق عليه النار ، وبالفعل أطلق النار على اخته واردتها قتيلة في الحال.
و أضاف ساسا أن السلطات الأمنية اعتقلت الطفل و والده الذي يملك السلاح حتى تنظر المحكمة في القضية.
و حث المحافظ ، المجتمعات على عدم ترك الأسلحة في أماكن مفتوحة او في متناول ايدي الاطفال ، وزاد”سنتخذ إجراءات ضد أي مواطن لديه سلاح”.
وتعهد المسؤول المحلي بالقيام بحملة نزع الاسلحة من أيدي المواطنين.
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