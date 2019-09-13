إصابات بالرصاص الحي خلال مسيرات شرق قطاع غزة

أصيب شاب فلسطيني بعيار ناري في القدم والعشرات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على المشاركين في المسيرة السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية المقامة خلف السياج الفاصل أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرة في محيط ما يسمى بوابة المطبق شرق رفح، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في القدم والعشرات بالاختناق.
وكان المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع قد بدأوا بالتوافد اليوم إلى مناطق الشريط الحدودي شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ74 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع، والتي جاءت بالتزامن مع ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو وردا على مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، حيث جاءت مسيرات اليوم بعنوان "فلنشطب أوسلو من تاريخنا".
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