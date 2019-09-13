ارتفاع ضحايا العواصف الشديدة على سواحل إسبانيا

ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب العواصف الشديدة في جنوب شرق إسبانيا إلى ثلاثة أشخاص، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.
وحسب التقارير، تردد أن الرجل الثالث توفي بسبب ما يبدو أنه تجاهل التحذيرات بشأن العواصف عندما قاد سيارته داخل نفق، ثم حوصر بداخله بسبب الفيضانات.
وضربت العواصف الأراضي الاسبانية بعد مرورها فوق جزر البليار بالبحر المتوسط، أمس الأول الأربعاء، وكانت المناطق الأكثر تأثرا، اليوم الجمعة، مقاطعات ألميريا ومايوركا وأليكاني وبلنسية، وفي بعض الأماكن هطل أكثر من 200 لتر من المياه لكل متر مكعب.
وذكرت صحيفة "ال بايس"، نقلا عن السلطات المحلية، أن رجلا يبلغ من العمر 61 عاما وامرأة، 51 عاما، توفيا أمس الخميس عندما حوصرا داخل سيارتهما بعد أن جرفتهما المياه، وكانت السيارة متجهة صوب "لا فونت دي لا فيجيرا"، على بعد 85 كيلومترا جنوب غرب بلنسية.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم إبلاغ حوالي 700 ألف تلميذ بالبقاء في منازلهم، اليوم الجمعة.
وذكر الجيش، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، يوم الخميس، أنه تم نشر أكثر من 200 جندي و100 مركبة للمساعدة في حالة الطوارئ.
وفي بلدة "أونتينينت"، فاض نهر عن ضفافه، مما تطلب إجلاء 150 شخصا، وجرى انقاذ 40 شخصا.
وفي كابو دي جريتا، تم إخلاء موقع للتخييم كان يعسكر فيه حوالي 60 شخصا من دول مختلفة.
وشهد شاطئ في مدينة "دينيا" عاصفة صغيرة، وفقا لصحيفة "ال بايس".
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