ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس بيلاروسيا سبل تعزيز العلاقات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الجمعة، خلال زيارته الحالية إلى بيلاروسيا، مع الرئيس أليكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام - أن بلاده تتبنى سياسة خارجية تقوم على الانفتاح والتعاون والشراكة على المستويَين الإقليمي والعالمي، وحريصة على تدعيم علاقاتها مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن العلاقات مع بيلاروسيا خطت خطوات مهمَّة خلال السنوات الماضية على المستويات كافة، استنادًا إلى وجود إرادة سياسية مشتركة لتطويرها ودفعها إلى الأمام.

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وأوضح ولي عهد أبوظبي أن زيارة الرئيس البيلاروسي للإمارات في عام 2017 كانت بمثابة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وعززت التوجُّه المشترك إلى مزيد من توسيع هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة على المستويات كافة.

من جانبه، أكد الرئيس البيلاروسي اهتمام بلاده بتوسيع وتنويع آفاق تعاونها مع الإمارات في المجالات المختلفة، في ظل ما تشهده هذه العلاقات من تقدم يؤسس لمزيد من التنسيق والتعاون في المستقبل، مؤكدا أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بيلاروسيا تعطي دفعة قوية لهذه العلاقات على المستويات كافة.

وأكد الجانبان، خلال ختام جلسة المحادثات، الحرص المتبادل على تعزيز وتنويع مسارات التعاون والعمل بين البلدين الصديقين، في ظل توفر الإرادة السياسية المشتركة القوية لقيادتي البلدين، مشيرين إلى أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهوده، لتحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، وبناء جسور التواصل والتعاون بين مختلف شعوب العالم، والتصدي للمخاطر التي تهدد الاستقرار والتنمية والتعايش في العالم وفي مقدمتها التطرف والإرهاب.