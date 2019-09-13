روسيا تبحث عن بديل لطبع العملة العشوائيروسيا تبحث عن بديل لطبع العملة العشوائي

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيؤولينا، من خطورة طبع العملة بشكل عشوائي، في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي.

وقالت، في كلمة خلال المنتدى المصرفي الدولي السابع في سوتشي، إنه يجب البحث عن مصادر أخرى للتمويل، واجتذاب مدخرات السكان، وتنفيذ إصلاحات بنيوية ومنهجية.

وأضافت رئيسة البنك المركزي: "إذا قارنا وضعنا مع البلدان الأخرى، فلدينا حصة من القروض في الاقتصاد بمستوى متوسط، لكن لا توجد استثمارات مباشرة كافية، ولا يتم تطوير أدوات الاستثمار المختلفة، مثل الاكتتاب العام".

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وأشارت نبيؤولينا كذلك إلى خطورة مساواة التصنيفات الوطنية بالتصنيفات الدولية، وقالت إن عائدات سندات القرض الفيدرالية لا ترتبط بتاتا بالتصنيفات الوطنية الروسية.

وأضافت: "من ناحية أخرى، هناك (تضارب المصالح)، على سبيل المثال، في عام 2014، عندما قامت وكالات التصنيف الدولية بخفض تقييمات روسيا".

وقالت: "لدى البنك المركزي العديد من أدوات التأثير على النمو الاقتصادي.. نسمع في كثير من الأحيان الاتهام بأن البنك المركزي ليس لديه هدف للنمو الاقتصادي، وأن البنك المركزي لا يفكر في النمو الاقتصادي.. في الواقع، هذا خطأ عميق.. في جميع المجالات، هدفنا النهائي هو الحفاظ على النمو الاقتصادي والحفاظ على رفاهية الناس، وعندما نتهم بهذا، فإنهم عادة يوجهون اللوم لنا لعدم (تشغيلنا المطبعة) من أجل دعم النمو الاقتصادي.. نحن نرى أن طباعة العملة بشكل عشوائي لن تساعد النمو الاقتصادي، بل ستعيقه كثيرا".