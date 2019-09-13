محكمة التعقيب التونسية ترفض الإفراج عن مرشح الرئاسة نبيل القروي

رفضت محكمة التعقيب التونسية الإفراج عن مرشح الرئاسة للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة نبيل القروي حسبما أفادت شبكة "العربية.نت" في نبأ عاجل لها.

وأعلنت محكمة التعقيب، بأنه تم تحديد جلسة اليوم الجمعة، للنظر في ملف نبيل القروي، وذلك في إطار إعطاء ملفات الموقوفين الأولوية المطلقة، بدءًا بتحرير ملحوظات الإدعاء العام بخصوصها، وإحالتها على رئاسة المحكمة وانتهاء بتعيينها بأقرب جلساتها.

وأكدت المحكمة في بيان توضيحي لها أمس الخميس، أن تحديد الجلسات يتم دون اعتبار لهوية الأطراف أو أسمائهم أو صفاتهم، طالما أنهم موقوفون، ولا سيما إذا كانت هذه الملفات واردة من دوائر الاتهام، مراعاة لآجال الإيقاف التحفظي ولما تقتضيه أعمال التحقيق والاتهام من سرعة.

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وكان المحامي رضا بلحاج، عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي، أكد في تصريح سابق، أن موكله بدأ أمس الخميس، إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بتمكينه من الخروج من السجن يوم الأحد القادم للقيام بواجبه الانتخابي.

ورفضت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر، مطلبًا بالإفراج عن القروي، الموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أغسطس الماضي.