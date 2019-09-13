مسئول كاميرونى: الإسلام يدعو للتسامح والتعايش السلمى

قال رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكاميرون عمارو مالام جبرنج، إن الإسلام يدعو للتسامح والرحمة والتعايش السلمي، وإن الدولة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة قامت على الإخاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع مسلمين وغيرهم، بل وأصبحت وثيقة المدينة مثالًا يحتذى به في كل دساتير العالم القديم والحديث.

وأضاف جبرنج - في بحث تحت عنوان الدولة في مفهومها القديم والمعاصر سيقدم في المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تنطلق أعماله بعد غدٍ الأحد – أن ملامح ومميزات الدولة تتلخص في قدرتها على ممارسة السيادة؛ والقيام باختصاصاتها وأن تلعب دورًا أساسيًّا على الساحة الدولية؛ حيث تمارس مهامها المشروعة في الدفاع عن أراضيها، ومن السلطات التنظيمية التي تمارسها الدولة التشريع والتنظيم، سواء تم ذلك عبر القضاء أو عبر الشرطة، كما تتم ممارسة مهام الدولة في خارج أراضيها عبر الدبلوماسية، وهو ما يتطلب أن تكون للدولة مواردها الخاصة وكيانها التنظيمي المعترف به.

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وقال إن الدولة في المجتمعات المعاصرة، بالإضافة إلى مهامها المرتبطة بممارسة السيادة، فإن مجال تدخل الدولة يمتد للتعليم، والصحة، والثقافة، والبحث عن التمكين الاجتماعي للمرأة، والأسرة، مشيرًا إلى أن مفهوم الدولة تحول إلى إطار دستوري لممارسة السلطة، كما أصبحت الدولة عنصرًا أساسيًّا للتلاحم الاجتماعي، وضامنة للمساواة بين الأفراد الذين تتشكل منهم.

وأضاف أن هناك أشكالًا متعددة للدولة، منها دولة القانون، التي تكتسب مشروعيتها من الشعب الذي ينتخب من يديرون الدولة، وتستقل فيها السلطة القضائية عن بقية السلطات السياسية.