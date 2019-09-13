الأمم المتحدة تطالب بإيجاد ممرات إنسانية للاجئين في ليبيا

طالب المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية للاجئين الذين سيتم إجلاؤهم من ليبيا وجعل حماية حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين عنصرًا أساسيًا في المشاركة.

وأشار المفوض الأممي- في بيان أصدرته المنظمة الدولية اليوم الجمعة- إلى أن هناك أكثر من 3600 لاجئ وطالب لجوء محتجزين حاليًا في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

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ورحب المفوض الأممي بخطوة الحكومة الرواندية والاتحاد الإفريقي بعد توقيع اتفاق مع المفوضية يقضي بإنشاء آلية لعبور اللاجئين المعرضين للخطر في ليبيا على الأراضى في رواندا، حثا البلدان الأخرى على اتباع هذا المثال الإفريقى من أجل إنقاذ الأرواح.

وقال جراندي إنه في هذا الوقت الحرج يحتاج اللاجئون وطالبو اللجوء إلى الأمل والحلول الملموسة، داعيًا إلى إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ليبيا بطريقة منظمة وضمان حمايتهم وإجلاؤهم وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر إلى بلدان أخرى كما أشاد جراندي بست عشرة دولة التي تقدمت بعروض لإعادة توطين هؤلاء اللاجئين والمهاجرين.