الرئيس الفنلندي: عقوبات الغرب ضد روسيا أثبتت عدم فاعليتها

اعتبر الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الجمعة، أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب ضد روسيا أثبتت عدم فاعليتها على الإطلاق.

وقال نينيستو، خلال كلمته أمام منتدى "استراتيجية يالطا الأوروبية" السنوي، في نسخته الـ16 بالعاصمة الأوكرانية كييف: "كانت هناك أصوات تقول إن الاقتصاد الروسي سوف ينهار، وسوف يُجبَر على التراجع بعد فرض العقوبات ضده، وهذا لم يحدث، وإنني أخشى عدم حدوث ذلك في المستقبل".

Advertisements

يُشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا والغرب شهدت تدهورا في عام 2014 على خلفية الأزمة في أوكرانيا وضم روسيا للقرم، واتهم الغرب موسكو، آنذاك، بالتدخل في الشئون الأوكرانية، وشرع في فرض العقوبات الاقتصادية ضدها.

وقرّر الاتحاد الأوروبي، أواخر يونيو الماضي، مدّ العقوبات التي تستهدف قطاعات بعينها من الاقتصاد الروسي، حتى 31 يناير لعام 2020، وفرض أيضًا، الثلاثاء الماضي، عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية على خلفية ما يصفه بقيامهم بالأعمال التي تحد أو تهدد من سلامة وسيادة واستقلال أوكرانيا.