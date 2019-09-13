إطلاق حملة تطعيم ضد الملاريا في كينيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان اليوم الجمعة، أن كينيا أطلقت حملة لأول لقاح عالمي ضد الملاريا، وذلك في مقاطعة "هوما باي"، غرب البلاد، اليوم الجمعة.
وانضمت كينيا إلى مالاوي وغانا، الدولتين الإفريقيتين الأخريين اللتين جرى اختيارهما من أجل البرنامج التدريبي للقاح "آر تي إس"، الذي سيقدم للأطفال بداية من عمر ستة أشهر.
وتتسبب الملاريا، التي ينقلها البعوض، في وفاة مئات الآلاف سنويا، معظمهم في إفريقيا.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الملاريا "من أهم أسباب وفاة الأطفال دون خمس سنوات في كينيا".
ويتطلب اللقاح الحقن بأربع جرعات للأطفال من سن 6 أشهر وحتى عامين.
ومن المقرر أن يستمر العلاج التجريبي حتى نهاية 2022، ويستهدف الآن الوصول إلى حوالي 360 ألف طفل سنويا في الدول الثلاث.
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