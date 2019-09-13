ووجه المجلس البابوي انتقادات حادة لمشاركة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان في عملية الإصلاح.
وتدور عملية الإصلاح، التي يُطلق عليها رسميا اسم "الطريق السينودوسي"، حول تعامل الكنيسة مع السلطة، وحول الاخلاقيات الجنسية للكنيسة، وعزوبية القساوسة، ووضع المرأة في الكنيسة، حيث كرد فعل على هذه الانتقادات، أشار المتحدث باسم مؤتمر الأساقفة الألمان، ماتياس كوب، إلى أن المجلس البابوي يستند في تقريره إلى نسخة غير محدثة لـ "الطريق السينودوسي"، موضحاً أن النسخة المحدثة لم تعد تتضمن بعض النقاط التي انتقدها المجلس.
وذكر كوب أنه سيُجرى عقد مؤتمر الإعداد لـ "الطريق السينودوسي" كما هو مقرر اليوم وغداً السبت في مدينة فولدا الألمانية بمشاركة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتيكان يوجه انتقادات حادة لعملية إصلاح الكنيسة في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.