الفاتيكان يوجه انتقادات حادة لعملية إصلاح الكنيسة في ألمانيا

انتقد الفاتيكان خطط إصلاح الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، حيث جاء في تقرير "المجلس البابوي للنصوص التشريعية" أن الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا لا يمكنها اتخاذ قرارات بشأن قضايا مثل وضع المرأة في الكنيسة، لأن هذا يخص الكنيسة العالمية بأكملها.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أرسل هذا التقرير عميد مجمع الأساقفة، الكاردينال مارك أوليه، لمؤتمر الأساقفة الألمان، الذي قام بنشره على الإنترنت اليوم الجمعة.

ووجه المجلس البابوي انتقادات حادة لمشاركة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان في عملية الإصلاح.

تجدر الإشارة إلى أن العامة من المؤمنين ممثلون في هذه اللجنة.

وأكد المجلس البابوي على أن الكنيسة الكاثوليكية "ليست قائمة على هيكل ديمقراطي"، موضحة أن القرارت يتم اتخاذها في النهاية من قبل الأساقفة.

وتدور عملية الإصلاح، التي يُطلق عليها رسميا اسم "الطريق السينودوسي"، حول تعامل الكنيسة مع السلطة، وحول الاخلاقيات الجنسية للكنيسة، وعزوبية القساوسة، ووضع المرأة في الكنيسة، حيث كرد فعل على هذه الانتقادات، أشار المتحدث باسم مؤتمر الأساقفة الألمان، ماتياس كوب، إلى أن المجلس البابوي يستند في تقريره إلى نسخة غير محدثة لـ "الطريق السينودوسي"، موضحاً أن النسخة المحدثة لم تعد تتضمن بعض النقاط التي انتقدها المجلس.

وذكر كوب أنه سيُجرى عقد مؤتمر الإعداد لـ "الطريق السينودوسي" كما هو مقرر اليوم وغداً السبت في مدينة فولدا الألمانية بمشاركة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان.

