الخرطوم الوطني يواجه موتيمبا الكنغولي في الكنفدرالية

الخليج 365 :

يتأهب الخرطوم الوطني لمواجهة موتيمبا الكنغولي عند الساعة السابعة بتوقيت السودان في ملعب استاد المريخ بأمدرمان، وذلك في ذهاب الدور الأوّل من البطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكان الخرطوم الوطني قد تأهل من الدور التمهيدي على حساب ارتا سولار الجيبوتي، فيما خطف موتيمبا الكنغولي بطاقة الترقي من رينار الكاميروني .. وسيقام لقاء الإياب بين الخرطوم وموتيمبا أحد أيام 27، 28، 29 في الكنغو .

وقال المدير الفني للخرطوم خالد هيدان إنّ مواجهة اليوم صعبة للغاية لكّنه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشواره في المنافسة الأفريقية.

وأضاف” استعداداتنا كانت بشكلٍ كبير، خضنا إعداد ساهم في حصول اللاعبين على الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية وأعتقد أنّه بمقدرونا تحقيق الهدف المنشود”.