وزير الاعلام: الايام المقبلة ستشهد هيكلة كاملة لأجهزة الدولة الاعلامية والثقافية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة هيكلة كاملة للأجهزة الإعلامية الحكومية على مستوى السياسات والقيادات لتحقيق أهداف الثورة.

وقال صالح حسب (سونا) أمس، إن المتغيرات التي شهدتها البلاد ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة تحتاج لإعلام يلبي متطلبات السلام المستدام والتحول الديمقراطي ومحاربة الفساد. وأوضح أن الوزارة ستعقد عدداً من ورش العمل لتطوير أجهزة الإعلام والاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين وإحداث نقلة في بيئة العمل المعافاة.

وشدد صالح، على أهمية الحريات والانفتاح على الإعلام العالمي والإقليمي في الدفاع عن قضايا ومطلوبات الثورة، والمساهمة في دعم التنوع وطرائق إدارته ودعم المساعي الجارية لتحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد.