إجراءات في مواجهة سائق عربة وزارة الخارجية بخيانة الأمانة

أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف بتنفيذ أمر قبض في مواجهة المتهم الأول وضامنه في قضية سرقة عربة كوريلا تخص وزارة الخارجية فيما يواجه متهم ثاني موظف بالوزارة تهمة تتعلق بخيانة الأمانة عليه ولتغيب المتهم اربع جلسات تم تحرير أمر القبض عليه، حددت جلسة لاحقة أواخر الشهر الجاري.

ووفقاً لتفاصيل الاتهام أن المتهم الثاني سائق عربة الوزارة أثناء مروره بالشارع العام التقى بالثاني بأحد شوارع الحاج يوسف واتفقا على الذهاب لمنزل ينشط في صناعة الخمور وباحتساء الخمر ذهبا إلى بيع هاتف وعاد مرة أخرى لمكان الشرب وبعد برهة ذهب لاحضار شيء ما من السيارة ففوجئ بعدم وجودها ليخطره الثاني بأنه أخذه وتوجه به إلى منطقة أم درمان.

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وفي ذات الوقت أجرى أحد الموظفين بالسفارة اتصال على السائق من الوزارة وبمعرفته بما حدث تم تفويض بإجراءات بلاغ بالحادثة كشف التحريات أن المتهم الأول مثل شاكي في البلاغ ولكن باخضاع المتهم الثاني للتحقيق كشف أنه أخذ العربة من الأول مقابل مبلغ مالي سلمه له ليتم القبض عليه كمتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)