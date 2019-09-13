شن رئيس شباب الهدندوة سيدنا محمد الأمين هجوماً لاذعاً للمتشككين في أهلية عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس ونقال سيدنا بأن المتشككين عليهم مراجعة وجودهم في السودان وتابع بأن حسن شيخ إدريس هو حفيد ناظر الهدندوة إبان فترة الاستعمار الانجليزي التركي ولاختلافه مع المستعمر تمت محاربته. وأضاف محمد الأمين بحسب صحيفة الدار، أن اختيار حسن يمثل رمزية شرق السودان والذين يشكون في ذلك حديثي العرفة بالسودان والقدس الهوية وعليهم بمراجعة أفكارهم الهدامة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالهدندوة: من يشكك في حفيد النظارة حسن شيخ إدريس فاليراجع هويته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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