مواطن يشتري (كرتة الذهب) الوهمية

التاريخ: 13-سبتمبر-2019
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تعرض رجل لعملية احتيال وذلك بشرائه رمال على أنها كرتة ذهب يمكن من خلالها الحصول على الذهب وتعود تفاصيل هذه الحادثة باتفاق المواطن مع أحد الأشخاص حيث قام باقناعه بأنه يعرف شخصاً لديه كمية من أكوام كرتة الذهب التي يقوم من يحصل عليها بتصفيتها والاستفادة من الذهب الموجود داخل الرمال ويطلق عليها الدهابة اسم “كرتة الذهب” وبعد أن قام المواطن بدفع ثلاثة مليون جنيه قيمة الصفقة قام باستلام كرتة الذهب من مناطق البحث عن الذهب بشمال السودان ليتضح له بأنه قام بشراء كميات من الرمال ليقوم بتدوين بلاغ في مواجهة المتهم، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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