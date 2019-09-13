إدانة قانونية وأجنبي بتهمة تزوير مستند رسمي

أدانت محكمة بحري قانونية وأجنبي لمخالفة القانون الجنائي في تزوير استخراج مستند رسمي للمدان الثاني وأوقعت عليهم عقوبة الغرامة المالية 130 ألف جنيه فيما أشارت في حالة عدم دفع الغرامة المالية السجن البديل كما برأت ثلاثة آخرين من ذات الاتهام لعدم وجود بينة ترقي لإدانتهم.

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وتعود تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة الدار، عندما شرع المدان الثاني باستخراج باسبورت بواسطة مستندات مزورة تم ضبطه من قبل سلطات السجل المدني وبالتحريات معه اتضح بأنه استخرجت له الأوراق مقابل مبلغ مالي ضخم، عليه تم الارشاد على بقية المتهمين الذين واجها تهمة التزوير والغدلاء بالبيان الكاذب عليه اخضعا لإجراءات محاكمة توصلت حينها المحكمة لقرارها إعلاه حسب ما توفر من بينة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)