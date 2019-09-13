تأييد حكم إعدام نظامي بشرق النيل

التاريخ: 13-سبتمبر-2019
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أيدت محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل حكم الإعدام الصادر في مواجهة نظامي أدين بقتل شاب رمياً بالرصاص غثر نقاش دار بين القتيل والمتهم عندما طلب أحد أفراد الشرطة من بعض الشباب أن يغلق محل بلي استيشن من أجل اداء صلاة المغرب بيد أن النقاش تكرر ليتم أخذ الشاب وآخرين إلى القسم لتدوين بلاغ في مواجهتهم أثناء ذلك أطلق النظامي المدان طلقتان أحدهما اصابت القتيل ليتم تدوين البلاغ واخضاع النظامي لإجراءات محاكمة أصدرت فيها المحكمة برئاسة القاضي د. وليد حسن حكم بالإعدام تقدم فيه محامي الدفاع مذكرة طعن لمحكمة الاستئناف جاء قرارها مؤيد للحكم الابتدائي الذي جاء في حيثياته عدم استفادة المدان من أي دفع واستثناء وارد فيما تمسك أولياء الدم بحقهم الشرعي في القصاص، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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