وفاة وإصابة معدنين بكسلا

التاريخ: 13-سبتمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة توفى معدن وأصيب آخر بجروح إثر انهيار بئر في محلية تلكوك بولاية كسلا. وقال أمين عام ولاية كسلا أرباب محمد الفضل لـ(الدار) أن والي كسلا اللواء محمود بابكر همد اهتم بأمر الضحايا ووجه سلكطات محلية تلكوك بنقل المعدن المصاب لمستشفى توابيت لتلقي العلاج بينما نقلت جثمان المتوفي وسلمته لذويه. Advertisements وأكد الفضل متابعة والي كسلا الحادثة ومناشدات المستمرة للمنقبين بالحرص على سلامة أرواحهم أثناء عمليات التنقيب. ودعا والي كسلا بحسب صحيفة الدار، الشركة السودانية للموارد المعدنية لتكثيف عمليات توعية المنقبين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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