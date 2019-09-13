محاكمة أربعة متهمين بقتل ونهب رجل بطلق ناري

التاريخ: 13-سبتمبر-2019
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شرعت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد بشير في محاكمة أربعة متهمين بقتل رجل ونهبه مبلغ 1.700 مليون وذلك بمنطقة شرق دارفور.
وبالعودة للتفاصيل الأولية كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال المتحري وذكر أنه أبلغه الشاكي أن وقائع البلاغ بأن المتهم الأول يمتطي عربة لاندكروزر والمجني عليه كان بالعربة وفي الطريق تعرضت العربة للنهب وتم اطلاق أعيرة نارية عليها وكانوا يريدون أخذ أموال داخل جوال، كما تمت تلاوة أقوال المتهم عليه وكانت كالآتي: انه لديه عربة يستغلها للمشاوير وفي يوم الحادث ركب المجني عليه وتعرضت العربة للنهب وأنكر أقواله التي تليت كما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وبعدها قدم المتحري المتهمين للمحاكمة تحت نصوص المواد 130/168/24/21 من القانون وإضافة للمادة (6/5) من قانون مكافحة الإرهاب، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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