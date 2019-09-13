جونسون يلتقي يونكر وسط "اتساع الفجوة" بشأن بريكست

أعلنت الحكومة البريطاينة اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيناقش تطورات مسألة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع رئيس المفوضية الأوروبي المنتهية ولايته جان كلون يونكر يوم الإثنين المقبل، في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء أيرلندا إن الجانبين ما زالا بعيدين كل البعد عن التوصل لاتفاق محتمل.

وقالت الحكومة البريطانية إن جونسون سيناقش مسألة الخروج مع يونكر خلال غداء عمل في لوكسمبورج، حيث سيلتقي أيضا رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير.

وقال جونسون أمس الخميس إنه يعتقد أنه لايزال بوسع الجانبين التوصل لصفقة في اللحظات الأخيرة لانسحاب سلس لبريطانيا من الاتحاد الوروبي في 31 اكتوبر المقبل، ولكنه أضاف أن حكومته ستستمر في التخطيط لاحتمال خروج بدون اتفاق.

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وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار في حوار مع شبكة "إذاعة وتليفزيون أيرلندا" اليوم الجمعة: " الفجوة كبيرة جدا" بين بروكسل ولندن بشأن التوصل لاتفاق بريكست محتمل.

وردا على سؤال بشأن ثقته في جونسون، وسط اتهامات من نواب المعارضة البريطانية من أنه يقدم مجرد كلام بشأن محادثات الخروج،

قال فاردكار:"أثق به... اعتقد أنه عندما يقول هو إنه يريد التوصل لإتفاق بشأن بريكست، فهو يتصرف بحسن نية، وفرق العمل لدينا على تواصل ونحن نكشف عما هو ممكن" الكشف عنه.